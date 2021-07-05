"Украэрорух" получил более 200 миллионов убытков за квартал

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За первый квартал 2021 года государственное предприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 миллиона гривень.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за первые три месяца 2021 года, сообщает Марлин.

За первый квартал также увеличились задолженность по кредитам предприятия. Если в январе этого года сумма обязательств составляла 939 млн, то уже в марте - 968,7 млн грн.

В пользу государства госпредприятие уплатило налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн, что составляет 80% от запланированного показателя.

Напомним, что полный 2020 год "Украэрорух" закончил с убытком 1,5 млрд грн. Предприятие объясняет негативные финансовые результаты последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.

В пояснительной записке Мининфраструктуры по эффективности управления объектами государственной собственности в 2020 году говорится о накоплении долга частной компании "Международные авиалинии Украины" перед "Украэрорухом".

Также в профильном Мининфраструктуры перечислили меры, направленные на улучшение ситуации на предприятии:

создана рабочая группа по оперативному реагированию на кризисные ситуации финансово-экономического характера; привлечены кредитные средства с целью финансирования операционной деятельности предприятия, недопущения остановки предоставления аэронавигационных услуг и обеспечения безопасности полетов.

И перечислили введеные меры по экономии средств:

минимизация ряда операционных расходов и расходов на персонал; уменьшено финансирование проектов капитальных инвестиций до минимально необходимого уровня; приняты меры по стимулированию увеличения объемов воздушного движения в воздушном пространстве Украины.

Несколько лет на госпредприятие не назначают руководителя.

С октября 2019 года предприятием "Украэрорух" руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Государственное предприятие "Украэрорух" подчинено Мининфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.

Экономическая правда