"Украэрорух" получил более 200 миллионов убытков за квартал
За первый квартал 2021 года государственное предприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 миллиона гривень.
Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за первые три месяца 2021 года, сообщает Марлин.
За первый квартал также увеличились задолженность по кредитам предприятия. Если в январе этого года сумма обязательств составляла 939 млн, то уже в марте - 968,7 млн грн.
В пользу государства госпредприятие уплатило налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн, что составляет 80% от запланированного показателя.
Напомним, что полный 2020 год "Украэрорух" закончил с убытком 1,5 млрд грн. Предприятие объясняет негативные финансовые результаты последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.
В пояснительной записке Мининфраструктуры по эффективности управления объектами государственной собственности в 2020 году говорится о накоплении долга частной компании "Международные авиалинии Украины" перед "Украэрорухом".
Также в профильном Мининфраструктуры перечислили меры, направленные на улучшение ситуации на предприятии:
создана рабочая группа по оперативному реагированию на кризисные ситуации финансово-экономического характера;
привлечены кредитные средства с целью финансирования операционной деятельности предприятия, недопущения остановки предоставления аэронавигационных услуг и обеспечения безопасности полетов.
И перечислили введеные меры по экономии средств:
минимизация ряда операционных расходов и расходов на персонал;
уменьшено финансирование проектов капитальных инвестиций до минимально необходимого уровня;
приняты меры по стимулированию увеличения объемов воздушного движения в воздушном пространстве Украины.
Несколько лет на госпредприятие не назначают руководителя.
С октября 2019 года предприятием "Украэрорух" руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.
Государственное предприятие "Украэрорух" подчинено Мининфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.
Экономическая правда
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