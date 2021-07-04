Аналитики: Китай думает о сокращении железной руды
Китайский исследовательский центр Horizon Insights прогнозирует сокращение импорта железной руды в Китай на 79 миллионов тонн в течение следующих пяти лет.
Об этом сообщил S&P Global Platts.
Сообщается, что Китай разрабатывает собственные месторождения железной руды. Вместе с местным производством лома и чугуна страна может в конечном итоге покрыть более 45% национального спроса на сырье в 2025 году по сравнению с 37% в 2020 году.
Импорт железной руды сократится, но по-прежнему будет превышать 1 млрд т в год.
На данный момент в Китае реализовывается пятьдесят проектов по добыче железной руды общей мощностью около 340 млн т в год. Реализация проектов может увеличить производство железорудных концентратов в стране на 105 млн т в год.
По мнению аналитиков S&P Global Platts, рост цен на на железную руду за последний год повысил прибыльность добычи железной руды в Китае.
Напоминаем:
Китай – крупнейший в мире импортером железной руды. По итогам 2020 года страна нарастила импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 9,5%, до 1,17 млрд т.
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