В июня из Беларуси завезли на 40% больше битума чем в прошлом году

В июне 2021 года из Беларуси на украинский рынок было поставлено 90 тыс. т дорожного битума, что на 38,5% больше, чем в июне 2020.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

В целом по итогам первого полугодия импорт белорусского продукта вырос на 55%, до 244 тыс. т,

"Таким образом, по итогу первого летнего месяца Беларусь заняла более 60% в общей структуре поставок битумов на украинский рынок", - говорится в публикации.

Всего июньский импорт битума составил 147,2 тыс. т, что в два раза больше прошлогоднего показателя (76 тыс. т).

Напоминаем:

Объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил рекордные 1 188,4 тыс. т, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. т. Импорт битума составил 860,2 тыс. т, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. т.