В июня из Беларуси завезли на 40% больше битума чем в прошлом году
В июне 2021 года из Беларуси на украинский рынок было поставлено 90 тыс. т дорожного битума, что на 38,5% больше, чем в июне 2020.
Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.
В целом по итогам первого полугодия импорт белорусского продукта вырос на 55%, до 244 тыс. т,
"Таким образом, по итогу первого летнего месяца Беларусь заняла более 60% в общей структуре поставок битумов на украинский рынок", - говорится в публикации.
Всего июньский импорт битума составил 147,2 тыс. т, что в два раза больше прошлогоднего показателя (76 тыс. т).
Напоминаем:
Объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил рекордные 1 188,4 тыс. т, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. т. Импорт битума составил 860,2 тыс. т, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. т.
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