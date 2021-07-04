Впервые СЕТАМ продал банковское имущество на сумму большую чем арестованное
Впервые в истории госпредприятия СЕТАМ реализация имущества банков превысила сумму продаж от арестованного имущества.
Об этом пишет finclub.
Так, за 6 месяцев 2021 на 4306 успешных аукционов было реализовано имущества на 2 027 717 628 грн и таким образом ГП перечислило в бюджет страны более чем 70 млн грн.
В направлении добровольной продажи реализовано имущества банков на 1 млрд 106 млн 665 тыс. 478 грн, что на 185 млн 613 тыс. 328 грн больше, чем сумма по реализации арестованного имущества.
"Это признак доверия со стороны рынка, наших банков-партнеров и покупателей. Благодарны им за это. В дальнейшем будем только наращивать темпы по реализации активов в рамках добровольной продажи", - прокомментировал преимущество в прибыли от банковского имущества гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро..
В топ-3 проданных банковских лотов по 2021 входят:
- Ощадбанк - земельные участки на берегу Днепра за 308 млн 523 тыс. 316 грн
- Укргазбанк - элеватор с оборудованием в Ивано-Франковская области за 298 млн 90 тыс. 942 грн
- ПриватБанк - отель и офисные помещения в центре Херсона за 39 млн 970 тыс. 300 грн
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