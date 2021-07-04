Впервые СЕТАМ продал банковское имущество на сумму большую чем арестованное

Впервые в истории госпредприятия СЕТАМ реализация имущества банков превысила сумму продаж от арестованного имущества.

Об этом пишет finclub.

Так, за 6 месяцев 2021 на 4306 успешных аукционов было реализовано имущества на 2 027 717 628 грн и таким образом ГП перечислило в бюджет страны более чем 70 млн грн.

В направлении добровольной продажи реализовано имущества банков на 1 млрд 106 млн 665 тыс. 478 грн, что на 185 млн 613 тыс. 328 грн больше, чем сумма по реализации арестованного имущества.

"Это признак доверия со стороны рынка, наших банков-партнеров и покупателей. Благодарны им за это. В дальнейшем будем только наращивать темпы по реализации активов в рамках добровольной продажи", - прокомментировал преимущество в прибыли от банковского имущества гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро..

В топ-3 проданных банковских лотов по 2021 входят: