Продажи автомобилей Tesla во втором квартале 2021 года выросли на 222%
Воскресенье, 4 июля 2021, 10:00
Во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 206 421 автомобилей и доставила покупателям 201 250 машин, и для производителя это новый абсолютный рекорд.
Об этом сообщается на сайте компании.
Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом.
За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей).
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