Продажи автомобилей Tesla во втором квартале 2021 года выросли на 222%

Во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь автомобильная компания Илона Маска выпустила суммарно 206 421 автомобилей и доставила покупателям 201 250 машин, и для производителя это новый абсолютный рекорд.

Об этом сообщается на сайте компании.

Продажи автомобилей Tesla выросли на 222% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% — по сравнению с предыдущим кварталом.

За первую половину 2021 года Tesla продала 386 050 автомобилей (в первом квартале Tesla отгрузила клиентам почти 185 тыс. автомобилей).