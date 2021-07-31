В Wizz Air хотят в августе вернуть пассажиропоток на докризисный уровень

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Глава авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади заявил, что в августе вернет пассажирооборот на уровень 100% от показателя докризисного 2019 года.

Об этом передает avianews

По его словам, пассажиропоток в июле составит 90% от докризисного. Такой результат сделает Wizz Air первой крупной авиакомпанией Европы, которая восстановилась после кризиса в отрасли, связанного с COVID-19.

Сейчас для возобновления деятельности в прежнем объеме авиакомпания проводит набор 600 человек для комплектации экипажей самолетов. Также сейчас среднесуточный налет на каждое воздушное судно вырос до 10 часов и приблизился к докризисному показателю более 12 часов.

Напоминаем:

В период с апреля по июнь 2021 года выручка авиакомпании составила 199 млн евро при убытках 118,7 млн евро. Объем перевозок при этом составил почти 3 млн пассажиров. Пассажирооборот находился на уровне 33% от докризисного.