The New York Times: Toyota отстает в производстве электромобилей и пытается его притормозить

Toyota сконцентрировавшись на гибридных и водородных автомобилях оказался среди отстающих в области разработки и производства электромобилей и пытается сдержать мировое производство EV.

Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что в последнее время, компания фактически стала главным противником против тотального перехода на электромобили.

"Японский производитель предлагает сосредоточить усилия на гибридах и водородных машинах на топливных элементах. Более того, компания пытается лоббировать свое видение, воздействуя на правительства разных стран", - говориться в материле.

Так, по данным The New York Times, в ходе недавних встреч с представителями Конгресса США топ-менеджеры Toyota раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электротранспорта (выделение правительством США на EV 174 млрд долл - ЭП).

Эта сумма распределяется на выплаты конечным покупателям в виде субсидий, на электрификацию общественного транспорта, на строительство новых станций зарядки и на стимулирование продаж "зеленых" грузовиков.

Toyota хочет, чтобы эти льготы распространились и на гибриды вместе с водородными автомобилями. В качестве главного довода против дальнейшего экстенсивного наращивания парка электрокаров представители японского автогиганта отмечают, что, по их мнению, выбросы в результате производства электроэнергии и батарей куда более опасны для экологии, чем выхлоп авто с ДВС.

По информации NYT, компания следует той же линии и на других ключевых для себя рынках, в том числе в Европе, Индии и Японии.

Напоминаем:

В настоящий момент Toyota серийно не производит электромобили. Программа электрификации модельного ряда компании, озвученная этой весной, предполагает появление 15 новых электрических моделей в течение пяти лет.