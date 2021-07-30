Экономика еврозоны выросла на 2% после спада в течение двух кварталов подряд
Экономика еврозоны выросла на 2% во втором квартале этого года, что вывело регион из рецессии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Новые данные свидетельствуют о росте во всех отдельных национальных экономиках еврозоны.
Блок из 19 стран испытал так называемую рецессию двойного падения, когда экономика сократилась в предыдущие два квартала.
Однако еврозона остается на 3% ниже своего уровня пандемии в конце 2019 года.
В Италии и Испании, двух странах, экономика которых сильно пострадала от пандемии, рост приблизился к 3%.
Еще более сильный скачок произошел в Австрии и Португалии, в частности, последняя сообщила, что ее экономика выросла на 4,9%.
В двух крупнейших экономиках еврозоны наблюдался более умеренный рост: 1,5% в Германии и 0,9% во Франции.
С начала 2020 году еврозона дважды испытывала сокращение в течение двух кварталов подряд, что определяется как техническая рецессия.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua