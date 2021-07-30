Укрзализныця добавляет еще один рейс из Киева в аэропорт "Борисполь"

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"Укрзализныця", в связи с ростом спроса пассажиров на маршруте Киев - Международный аэропорт "Борисполь" добавляет еще один рейс в этом сочетании и увеличивает количество мест на уже имеющихся рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь пассажирам будет доступен еще один рейс в вечернее время: в 22:01 поезд будет отправляться из Киева и прибывать в аэропорт "Борисполь" в 22:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:04 и прибывать в Киев в 23:48.

Кроме того, за счет уплотнения графика курсирования еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать сдвоенный рельсовый автобус Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее добавили еще один рельсовый автобус Pesa по этому направлению, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Экономическая правда