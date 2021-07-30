Цены на экспресс-тесты на госгранице проверит Антимонопольный комитет

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В Антимонопольном комитете сообщили, что исследуют соблюдение конкурентного законодательства на рынке экспресс-тестов на коронавирус, предоставляемых на территории пунктов пропуска через государственную границу – по предварительному заключению цены "выше, чем в других местах".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Комитете отмечают, что проверку инициировали из-за многочисленных жалоб граждан на организацию епидконтроля на государственной границе. В частности, на ценообразование тестов, которые обязательны в пунктах пропуска для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ, Португалии.

Также в обращениях говорится о процедурах определения клиник или лабораторий, которые получают право предоставлять соответствующие услуги.

В Комитете считают, что указанные требования создают предпосылки для монополизации рынка экспресс-тестирования на каждом отдельном пункте пропуска.

"Уже сейчас из обращений граждан и сообщений СМИ можно сделать предварительный вывод, что цены на экспресс-тестирование в пунктах пропуска выше, чем в других местах", - добавляют в АМКУ.

Экономическая правда