Украинский портам хотят снизить норму отчислений в бюджет до 30%

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Мининфраструктуры инициировало снижение выплат от Администрации морпортов и госстивидоров в государственный бюджет до уровня 30% с 80% от прибыли после уплаты всех налогов – изношенность инфраструктуры достигла 80%.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков написал в Facebook по итогам заседания Национального совета реформ.

Так, сообщил он, в ближайшие 5 лет на обновление украинских портов необходимо около 17 млрд грн капитальных инвестиций. По словам министра степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%.

"В то время как портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры", - написал Кубраком.

В результате ведомство инициировало смену дивидендной политики, чтобы снизить обязательные отчисления прибыли АМПУ и госстивидоров после уплаты всех налогов в госбюджет с уровня 80% до 30%.

"Такие изменения позволят более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом", - отметил Кубраков.

Кроме того, добавил он, до конца года будет завершена передача в концессию ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". Реализация соглашения, по словам министра, затруднена бюрократическими процедурами.

Кубраков отметил, что для увеличения инвестиций в портовую отрасль необходимы изменения в арендное законодательство о продлении сроков аренды для имеющихся портовых операторов с целью дополнительного инвестирования. Из-за несовершенства законодательства известно о недополучения около 100 млн долларов инвестиций в портовую отрасль, заявил чиновник.

Экономическая правда