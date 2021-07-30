Украина будет импортировать уголь при необходимости – министр

Герман Галущенко министерство энергетики

Украина будет наращивать запасы угля за счет собственной добычи, но при необходимости топливо будет импортироваться.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Чернобыльскую зону, передает "Укринформ".

"Мы видим те запасы, которые есть. Видим, как надо нарастить. Максимально - за счет собственной добычи. Все, что не сможем дотянуть собственной добычей, будем импортировать", - сказал Галущенко.

По его словам, объемы импорта будут зависеть от баланса собственной добычи угля. Страны, из которых возможен импорт - Польша, Южная Африка, Казахстан.

Министр подчеркнул, что приоритетным является накопление запасов угля на складах теплоэлектростанций за счет собственных ресурсов.

Кроме того, Галущенко сообщил, что сейчас проговариваются объемы нового графика накопления угля.

Напоминаем:

По данным НЭК "Укрэнерго", за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составляли 51,2 тыс. тонн, тогда как расход - 65,4 тыс. тонн

По состоянию на 26 июля на складах ТЭС находится 954 тыс. тонн, что на 25,6% меньше, чем на 1 июля (1283 тыс. тонн). Кроме того, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно быть на 26 июля.

При этом объем антрацитового угля на складах ТЭС С 1 июля вырос на 2,5% до 245 тыс. тонн, а газового - наоборот уменьшился на 32,1%, до 709 тыс. тонн.

Запасов угля на ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) по состоянию на 26 июля накоплено 183 тыс. тонн, что на 26,2% больше, чем на 1 июля этого года (145 тыс. тонн).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов Украине необходимо не менее 2 млн тонн угля.

Кроме того, по данным Министерства энергетики, стране также нужно накопить к осенне-зимнему периоду как минимум 17 млрд кубометров газа.