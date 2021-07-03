Все разделы
Укр / Рус

С Индустриалбанка уволили первого заместителя председателя правления

Суббота, 3 июля 2021, 18:00
 

Наблюдательный совет Индустриалбанка уволил Виталия Романчукевича с должности члена правления, первого заместителя председателя правления. 

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает finclub. 

"Соответствующее решение принято наблюдательным радой 2 июля в связи с подачей заявления г-ном Романчукевич об увольнении по соглашению сторон. Согласно решению контракт с ним прекращено", - говорится в сообщении. 

Виталий Романчукевич занимал должность первого заместителя председателя правления с 12 февраля 2018 года. Вместо него пока никто не назначен. 

Напоминаем: 

1 июня Индустриалбанк изменил состав правления. В частности прекратил полномочия члена правления Владимир Булгаков и был назначен новый заместитель председателя банка Иван Кожура сроком на 1 год. 

В январе Индустриалбанк назначил главой банка Михаила Довбенко после согласования его кандидатуры Национальным банком.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!