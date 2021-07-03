С Индустриалбанка уволили первого заместителя председателя правления

Наблюдательный совет Индустриалбанка уволил Виталия Романчукевича с должности члена правления, первого заместителя председателя правления.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР, передает finclub.

"Соответствующее решение принято наблюдательным радой 2 июля в связи с подачей заявления г-ном Романчукевич об увольнении по соглашению сторон. Согласно решению контракт с ним прекращено", - говорится в сообщении.

Виталий Романчукевич занимал должность первого заместителя председателя правления с 12 февраля 2018 года. Вместо него пока никто не назначен.

Напоминаем:

1 июня Индустриалбанк изменил состав правления. В частности прекратил полномочия члена правления Владимир Булгаков и был назначен новый заместитель председателя банка Иван Кожура сроком на 1 год.

В январе Индустриалбанк назначил главой банка Михаила Довбенко после согласования его кандидатуры Национальным банком.