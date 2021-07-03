"Мировой кризис на пороге?": когда ожидают падения украинские финансисты

Мировые кризисы имеют определенную цикличность, но предсказать точно, когда произойдет следуюий, похоже, никто не может. Если бы на Земле жил такой человек то, наверное, он была бы одним из самых богатых в мире.

Впрочем, есть определенные индикаторы-маркеры, которые могут косвенно указывать на приближение кризиса. Например, в фильме где показано как начинался ипотечный кризис 2008 года "Игра на понижение", один из главных героев, руководитель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри, увидел первые его признаки в увеличении спекуляций с финансовыми инструментами базовым активом которых выступала недвижимость.

Индикаторы есть разные и даже их 100-процентное совпадение, может быть только простой случайностью. Поэтому о приближении кризиса, зачастую, можно только догадываться.

"Экономическая правда" поинтересовалась у украинских финансистов и бизнесменов о том, когда они ожидают следующий мировой кризис и как они сами к ней готовятся. Отвечают генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, основатель UNIT.City Василий Хмельницкий и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.