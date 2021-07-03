В госбюджете повысился план по поступлениям и появились новые программы расходов

В конце апреля депутаты внесли изменения в закон о госбюджете, увеличив как доходы, так и расходы бюджета, согласно этим изменениям, в мае Минфин пересмотрел бюджетную роспись и повысил месячный план налоговых поступлений в бюджет и появились новые программы расходов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своем исследовании.

Аналитики сообщают, что сначала эти изменения планировались только чтобы увеличить объем заимствований для созданной Украинский финансово-жилищной компании. Но ко второму чтению депутаты добавили значительное количество норм, что привело к увеличению также доходной и расходной частей бюджета.

Поступления

Годовой план доходов увеличили на 13,5 млрд грн (+ 1,2%) за счет увеличения поступлений по общему фонду (по специальному фонду изменений не произошло). В центре назвали такое решение логичным, поскольку с начала года происходит перевыполнение плана налоговой и таможенной службой.

Налоговые поступления увеличены на 20 млрд грн (+ 2,1%) за счет:

повышение плана по налогу на прибыль предприятий (+3,8%)

внутреннего НДС (+3,1%)

импортного НДС (+ 3,2%)

пошлины ( ввозной + 4,0%, вывозной + 28,7%).

Также уменьшен план поступлений от внутреннего акциза (на 1,3 млрд грн или 1,6%). "Это также выглядит логичным, ведь с января по март план поступлений от этого налога недовыполняется (хотя в апреле ситуация несколько улучшилась), и по состоянию на конец апреля недобор составил 1,9 млрд грн", - говорится в публикации.

Также уменьшили (на 6,5 млрд или на 4,6%) план неналоговых поступлений: уменьшено плановый объем трансферта прибыли НБУ в бюджет с 33 млрд грн до 24,4 млрд грн.

Расходы

Согласно новому плану годовые расходы по общему фонду в 2021 году выросли на 13,5 млрд грн и по спецфонду на 1,5 млрд грн. Больше всего получили Минфин (7,1 млрд грн) из-за появления новых программ, МОЗ (4,5 млрд грн) в связи с повышением плановых затрат на развитие экстренной медпомощи и ряда других программ и Мининфраструктуры.

Список новых бюджетных программ: