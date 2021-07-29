Суд наложил арест на незаконно приватизированную недвижимость стоимостью 5 миллиардов

пресс-служба сбу

Печерский районный суд Киева по материалам Службы безопасности наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 29 июля СБУ, ГБР и Офис генпрокурора провели новую серию обысков, чтобы получить новые доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Они состоялись в помещениях ЗАО "Укрпрофтур", ЗАО "Укрпрофздравница" и Федерации профсоюзов Украины.

В ходе обысков изъято большое количество документов, которые имеют большое значение для досудебного расследования. По версии следствия, по этой схеме отчуждения государственного имущества занижалась рыночная стоимость объекта в десятки раз, после чего покупателем осуществлялась минимальная официальная оплаты без согласования с Фондом госимущества.

Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали должностные лица этих обществ, составляет около 50% объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам с которыми достигнуто предварительное согласие, отмечают в СБУ.

Задокументировано незаконное выведение из госсобственности санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, курортные санатории в Одессе и области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области дом в городе-курорте Моршин и др.

Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование по данным фактам сразу за 3 статьям Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебная халатность.

Экономическая правда