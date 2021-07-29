Ryanair в августе запускает два новых рейса из Львова
Крупнейший европейский лоукостер авиакомпания Ryanair в августе запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию (Тревизо, Италия).
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого на своей странице в Facebook.
В частности, рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам, а в Венецию - с 3 августа по вторникам и субботам.
Кроме этого, с 1 августа Ryanair планирует возобновить выполнение рейсов из Львова в польский Краков (по пятницам и воскресеньям).
С 3 августа компания планирует возобновить рейсы в Будапешт (по вторникам и субботам).
С 5 августа Ryanair должна восстановить рейсы в немецкий Дюссельдорф (по понедельникам и четвергам).
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua