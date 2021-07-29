Ryanair в августе запускает два новых рейса из Львова

фото: Ryanair

Крупнейший европейский лоукостер авиакомпания Ryanair в августе запускает два новых регулярных рейса из Львова в Каунас (Литва) и Венецию (Тревизо, Италия).

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого на своей странице в Facebook.

В частности, рейсы в Каунас будут выполняться со 2 августа по понедельникам и пятницам, а в Венецию - с 3 августа по вторникам и субботам.

Кроме этого, с 1 августа Ryanair планирует возобновить выполнение рейсов из Львова в польский Краков (по пятницам и воскресеньям).

С 3 августа компания планирует возобновить рейсы в Будапешт (по вторникам и субботам).

С 5 августа Ryanair должна восстановить рейсы в немецкий Дюссельдорф (по понедельникам и четвергам).

Европейская правда