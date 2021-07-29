"Укрэнерго" вернули под управление Минэнерго

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Оператора "Укрэнерго", а также "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператор рынка" передали в управление Минэнерго, ранее в Европейском энергетическом сообществе предупреждали о возможных препятствиях для сертификации в случае такого решения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

На заседании 28 июля Кабинет Министров принял распоряжение о подчинении Министерству энергетики АО "Магистральные газопроводы Украины" и ОАО "НЭК" Укрэнерго ", а также передачу полномочий по управлению единым имущественным комплексом ГП" Оператор рынка".

"Поскольку Министерство формирует политику в сфере энергетики, передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок", - говорят в Минэнерго.

Ранее директор Секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач призвал правительство Украины дополнительно проанализировать решение о передаче НЭК "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ), поскольку оно может создать проблемы для их сертификации.

В то же время в правительстве заявляли, что будущая передача НЭК "Укрэнерго" под управление Минэнерго не является препятствием для сертификации оператора системы передачи и последующей синхронизации с ENTSO-E.

"Министерство энергетики ведет постоянную коммуникацию с Энергетическим сообществом относительно процесса подготовки к синхронизации с ENTSO-E, а также стандартов корпоративного управления компаниями энергетической отрасли", - сказал заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

Экономическая правда