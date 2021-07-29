SkyUp начнет летать из Киева в Париж и Ниццу

skyup

Авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на рейсы Киев–Ницца–Киев и Киев–Париж/Бове–Киев, которые планирует начать выполнять с августа.

Об этом сообщает ЦТС.

Рейсы Киев–Париж/Бове–Киев будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Старт полетов – 20 августа.

Рейсы Киев–Ницца–Киев будут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, начиная с 19 августа.

Цены на рейсы Киев–Париж/Бове стартуют от 2531 грн, Киев–Ницца – от 3203 грн.