ЕС создаст квантовую систему защищенной связи

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Страны Евросоюза присоединились к Декларации EuroQCI, которая предусматривает участие в развитии новой квантовой коммуникационной системы. Она должна заработать уже до 2027 года.

Об этом сообщается на сайте Европейской Комиссии.

"Ирландия подписала Декларацию EuroQCI. Это означает, что все 27 стран-членов ЕС обязались работать вместе, наряду с Европейской Комиссией и Европейским космическим агентством (ESA), над развитием EuroQCI - защищенной квантовой коммуникационной инфраструктуры, которая соединит весь ЕС. EuroQCI будет частью защищенной системы связи космического базирования, создание которой сейчас планирует Еврокомиссия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокопроизводительная и защищенная коммуникационная сеть имеет важное значение для повседневной работы европейского бизнеса, учреждений образования и правительственных учреждений, для обмена информацией и быстрой адаптации в условиях кризиса.

Еврокомиссия в настоящее время планирует создание спутниковой защищенной системы связи, которая обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к коммуникационным услугам на всей территории Европы.

Частью этого проекта является создание EuroQCI, которая должна обеспечить защиту чувствительных линий коммуникации и баз данных, и способствовать защите критической инфраструктуры.

Такая защита будет достигаться за счет систем интегрированной квантовой криптографии, которые будут интегрированы в обычную коммуникационную инфраструктуру, что даст ей дополнительные средства безопасности на основе квантовой физики, например, за счет введения квантовых ключей для декодирования информации.

По замыслу, такой подход должен защитить линии коммуникаций между правительственными учреждениями, муниципальными органами и посольствами, а также между важными социальными структурами, такими как лечебные учреждения или энергетические сети.

Новая квантовая система EuroQCI должна выйти на полную функциональность до 2027 года.

Экономическая правда