Проект развития инфраструктуры на границе с Польшей на 100 миллионов евро продолжили

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Правительство отсрочило дату заключения контрактов с польскими компаниями для выполнения работ до 31 декабря 2022 года - речь идет о межправительственном проекте в 100 млн евро для развития дорог и таможни.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно проекта Протокола дату сместили с 31 декабря 2019 года на 31 декабря 2022 года. Это позволит заключить соответствующие контракты и осуществить выборку на сумму 7 млн евро для реконструкции семи отделов пограничной службы на границе Украины и Польши.

Кредит предоставляется правительством Польши на льготных условиях по процентной ставке 0,15% годовых сроком на 30 лет с льготным периодом 5 лет. Иностранный компонент составляет не более 40% стоимости контракта.

Из 100 млн евро контракта 68 млн евро получает Укравтодор на развитие дорог до шести пунктов пропуска на границе. Еще 25 млн евро - Гостаможня на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская".

Также 7 млн евро получает Администрация государственной пограничной службы на реконструкцию семи отделов пограничной службы.

Напоминаем:

Правительство Польши принял решение о выделении Украине 100 млн евро "долгого кредита".

Экономическая правда