Электронные аукционы за 5 лет сэкономили бюджету 190 миллиардов на закупках 

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Проведение тендеров через систему Prozorro стало обязательным для всех госзаказчиков с 2016 года, с тех пор они смогли сэкономить 190 млрд грн бюджетных средств благодаря конкуренции бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

За 5 лет в системе Prozorro прошло более 2 млн конкурентных закупок, на которых государственные и коммунальные органы и предприятия сэкономили 190 млрд грн от суммы, которую они планировали потратить на закупках.

В среднем благодаря закупке в Prozorro на 1 млн грн заказчики экономят 80-100 тысяч грн. В прошлом году на аукционах сэкономили 56 млрд грн. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это почти вдвое больше, чем было год до того.

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко отметил, что более 90% участников, которые соревновались на аукционах Prozorro - это представители малого и среднего бизнеса.

Он добавил, что надеется на увеличение конкуренции площадок, которые являются составной экосистемы Prozorro. Также отмечается, что с 2022 года будут полностью ликвидированы тендерные комитеты в пользу работы через уполномоченных лиц.

Экономическая правда