В Мининфраструктуры рассказали, какие дороги могут стать первыми платными в Украине

фото: укравтодор

В Мининфраструктуы заявили, что первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Львов-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево, но решение о целесообразности примут после завершения ТЭО этих проектов.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Юрченко, на сегодня в Украине не так много направлений, где может быть платная автодорога, которая была бы окупаемым проектом, из-за уровня трафика.

Речь идет исключительно о строительстве новых концессионных дорог, которые будут дублировать существующие бесплатные маршруты.

"Укравтодор" до настоящего времени получил две частные инициативы по подготовке двух новых концессионных проектов. Классика жанра, когда это автодорога в чистом поле. Она, скорее всего, будет платная.

Первая - это маршрут Краковец-Львов-Броды-Ровно (инициатор - "Автомагистраль-Юг") - более 200 км абсолютно нового строительства, альтернативная дорога Киев-Чоп и М-10 Львов-Краковец", - сказала Юрченко.

По ее словам, вторая частная инициатива - дорога Стрый - Мукачево (инициатор - Onur).

"На сегодня в принципе не проблема добраться из Львова в Закарпатскую область, но из-за перевалов и застроек на существующем направлении технически невозможно расширить дорогу до четырех полос.

Поэтому сейчас рассматривается вариант строительства новой автодороги, которая пройдет несколько восточнее существующей дороги Киев-Чоп. Если сейчас из Львова в Закарпатье мы обычно доезжаем за 2,5 часа, а зимой и дольше, то новая дорога должна сократить время в пути в 2,5 раза", - рассказала замминистра.

Она добавила, что, по оценкам министерства, ТЭО по Краковец-Львов-Броды-Ровно будет завершено до нового года, ТЭО по Стрый-Мукачево - несколько позже. Решение о целесообразности каждого проекта будет принимать "Укравтодор", а затем согласовывать с Минэкономики и Министерством финансов.

Напомним:

Мининфраструктуры работает над реализацией проектов проектов строительства 6 автомобильных дорог в сотрудничестве с частными инвесторами - максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр.