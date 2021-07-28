Бюро экономической безопасности может возглавить Горбаль, Катеринчук или главный фискал

Бюро экономической безопасности вероятнее всего может возглавить глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.

Об этом говорится в статье Ярослава Винокурова на Экономической правде.

Конкурс на главу БЭБ будет проходить в несколько этапов. Сейчас завершился первый из них – подача заявок от кандидатов. Таких заявок поступило 59.

Действующего главу Государственной фискальной службы Мельника собеседники ЭП в парламенте называют одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы БЭБ.

Собеседники ЭП также отмечают, что высокие шансы на назначение имеет экс-министр финансов Данилюк. По его кандидатуре могут настаивать международные кредиторы Украины.

Почетный президент "Укргазбанка" и бывший "регионал" Василий Горбаль также подался на пост главы БЭБ.

Еще один бывший депутат, который принимает участие в конкурсе на главу БЭБ, – Николай Катеринчук.

Еще один экс-налоговик, который претендует на должность главы БЭБ – Сергей Солодченко. Он исполнял обязанности главы ГФС до назначения на эту должность Вадима Мельника – в марте-ноябре 2020 года.

Третий выходец из ГФС, который претендует на должность главы БЭБ – Владимир Ткаченко. Он сейчас возглавляет Главное управление по борьбе с финансовыми преступлениями (в котором в свое время успели поработать два других фискала – Мельник и Солодченко).

До последнего времени среди наиболее вероятных претендентов на пост главы БЭБ называли действующего главу парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Однако в последний день подачи документов он публично сообщил, что не будет участвовать в конкурсе.

По словам собеседников ЭП в комитете Рады, Гетманцев действительно хотел податься на главу БЭБ, однако до последнего не получал согласия на это из Офиса президента, а без поддержки последнего депутат решил не участвовать в конкурсе.

Источники ЭП отмечают, что причина в "сложных отношениях" главы комитета с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В конкурсную комиссию входит 9 представителей: по 3 от СНБО, Верховной Рады и Кабинета министров. Возглавляет комиссию бывший министр развития экономики, а ныне внештатный советник заместителя председателя Офиса президента Тимофей Милованов.

Подробнее читайте по ссылке: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Экономическая правда