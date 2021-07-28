НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
Национальный банк предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, пытающихся выдать себя за Систему BankID НБУ.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован", – говорится в сообщении.
В НБУ напомнили, что система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.
Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и платежных карт. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от банка поставщику услуги.
"Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы", – подчеркнули в НБУ.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua