Украэрорух оплатил более 300 миллионов налогов за полгода

В первом полугодии 2021 года Украэрорух уплатил в бюджеты Украины всех уровней 324 миллиона гривень налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Выплаты единого социального взноса за январь-июнь 2021 года составили 131,7 млн грн, налог на доходы физических лиц – 115,3 млн грн, военный сбор – 8,5 млн грн.

Сумма возмещения фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий составляет 45 млн грн.

В пресс-службе отмечают, что Украэрорух является одним из крупнейших налогоплательщиков в Киевском регионе.

Напоминаем:

За первый квартал 2021 года государственное предприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 миллиона гривень.

Полный 2020 год "Украэрорух" закончил с убытком 1,5 млрд грн.

Предприятие объясняет негативные финансовые результаты последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.

Экономическая правда