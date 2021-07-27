Стоимость строительства Шулявской развязки в Киеве выросла вдвое

24 канал

Киевская городская государственная администрация увеличила общую сметную стоимость работ по строительству Шулявского путепровода с 1,05 миллиарда гривень до 1,998 миллиарда гривень.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Распоряжение о реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана подписал и.о. главы Николай Поворозник 21 июля. Мэр Виталий Кличко в это время находился в отпуске.

Экспертный отчет о корректировке проекта был утвержден еще в марте 2020 года.

Распоряжением отменяется действие предыдущего, от октября 2019 года, согласно которому сметная стоимость работ составляла 1,0499 млрд грн. Начальная стоимость работ в 2018 году оценивалась в 830,12 млн грн.

В документе указывается, что по состоянию на март 2020 года на строительство путепровода потратили 624,8 млн грн из общих 1,998 млрд.

Добавим, что генеральный подрядчик реконструкции Шулявского путепровода "Северо-Украинский Строительный Альянс" начал процедуру банкротства.

Отметим, что движение по эстакаде Шулявского моста было открыто в декабре 2019 года и с тех пор работы на объекте по строительству "лепестков" "клевера" велись вяло.

Также сейчас КГГА ведет переговоры с Фондом госимущества относительно выкупа цеха завода "Большевик", который мешает достройке объекта. Однако неизвестно, предусмотрены ли в общей смете средства на выкуп цеха.

Александр Колесниченко, ЭП