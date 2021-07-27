"Электротяжмаш" могут присоединить к "Турбоатому", в компании идею поддерживают 

Электротяжмаш пресс-служба фдм

Фонд государственного имущества 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров "Турбоатома", на которые выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш" - в "Турбоатоме" соединение поддерживают.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на проект решения собрания, Укринформ.

Так, один из пунктов повестки дня - "Присоединить к Обществу (АО" Турбоатом "- ИФ) акционерное общество "Завод "Электротяжмаш" (код по ЕГРПОУ 00213121)".

Название АО "Турбоатом" предполагается заменить на АО "Украинская энергетические машины" (АО "Укренергомашины").

Завод "Электротяжмаш" и "Турбоатом" являются госпредприятиями, расположенным в Харькове. В АО "Турбоатом" в лице Фонда госимущества государство владеет более 75,22% акций. Фонд также владеет 100% "Электротяжмаша".

В "Турбоатоме" инициативу поддержали:

"Мы поддерживаем объединение, потому что это одно производство: турбина плюс генератор, поэтому для нас это хорошо. В целом мы готовы к слиянию и готовы делать все, чтобы Турбоатом и Электротяжмаш были единственным предприятием, которое будет развиваться в дальнейшем как турбиностроительных отрасль Украины, поскольку это единственные предприятия, строят турбины", - заявили в пресс-службе.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта. Поставляет продукцию в Индии, Казахстана, Бангладеш и другие страны.