Нефть дорожает на фоне ограниченного предложения

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В понедельник и вторник цены на нефть выросли на фоне ограниченного предложения сырья, инвесторы также надеются, что расширение кампании вакцинации поможет компенсировать негативное влияние на спрос.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в понедельник фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 40 центов (0,5%) - до 74,50 долл за баррель на закрытии сессии, а нефть WTI - снизилась на 16 центов (0,2%) до 71,91 долл.

Во вторник утром (по Киеву) цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX выросла на 0,21 долл (0,29%) - до 72,12 долл за баррель.

Как свидетельствуют данные Investing.com, по состоянию на 12:03 вторника (по Киеву) сентябрьские фьючерсы на Brent торгуются по 74,79 долл (+ 0,29%), WTI - 71,81 долл за баррель (- 0,10%).

Напомним:

Страны ОПЕК + договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 000 б/с в месяц.

Экономическая правда