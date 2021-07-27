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Азербайджанская SOСAR AQS заинтересована инвестировать в украинские недра

Вторник, 27 июля 2021, 11:36
 
unsplash

Азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS заинтересована инвестировать в проекты недропользования в Украине из-за потенциала углеводородных залежей и сырья для изготовления батарей.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр по итогам встречи представителей компании с главой службы Романом Опимахом.

Глава Госгеонедр рассказал об инструментах для инвестирования в украинские недра: "атлас недропользователя", который содержит вакантные участки недр с залежами стратегических и критических полезных ископаемых, базе данных с информацией об объектах недропользования.

Опимах рассказал о возможности вхождения в проекты по недропользованию, которые уже происходят: условием является приобретение доли компании, которая является лицензиатом. Такой механизм, объяснили в Службе, может быть интересным предприятиям, что не разрабатывают участки из-за нехватки средств и технологий, которые может предложить международный партнер.

"Представители компании SOСAR AQS заинтересованы в реализации проектов в области недропользования на территории Украины, из-за имеющихся значительных потенциал как углеводородных залежей, так и сырья для изготовления батарей для электрокаров и электроники", - говорят в Госгеонедр по итогам встречи.

Стороны договорились продолжить диалог с целью начала и реализации совместных проектов.

Экономическая правда

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