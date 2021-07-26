Philip Morris прекратит продажу сигарет в Великобритании в ближайшие 10 лет

Табачная компания Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение 10 лет.

Об этом заявил генеральный директор Philip Morris Яцек Ольчак, передает Daily Mail.

"Мы можем представить себе мир без сигарет. Чем скорее он таким станет, тем лучше для всех", - заявил он.

По словам Ольчака, многие курильщики пока плохо информированы о существующих альтернативах табаку, в том числе электронных сигаретах. По его словам, "с помощью правильно составленных законов и информационной работы в некоторых странах" можно за 10 лет "раз и навсегда решить проблему табакокурения".

Глава Philip Morris считает, что в Великобритании запрета на сигареты можно было бы добиться даже за меньший срок, и подтвердил, что компания готова отказаться от продажи своих сигарет, включая продукцию под лидирующей по популярности в стране маркой Marlboro, в течение 10 лет.

"Я хочу, чтобы для нашей компании курение стало пройденным этапом, - сказал он. - Марка Marlboro исчезнет. Лучший выбор для потребителей - перестать курить, но если они не могут это сделать, то наилучшая ближайшая альтернатива - перейти на другие продукты, которые лучше сигарет", – заявил он.

Напоминаем:

В 2016 году Philip Morris заявила о планах перехода к "будущему без дыма".

Компания планирует продавать свои "альтернативы сигаретам", не предполагающие сжигания табака, в 180 странах.

В компании утверждают, что использование электронных сигарет безопаснее курения, хотя "и не лишено рисков".

По данным Всемирной организации здравоохранения, от последствий употребления табака в мире ежегодно умирает свыше 8 млн человек.

Более 1,2 млн - некурящие люди, которые подвергаются воздействию дыма, который выдыхают курильщики.

ВОЗ подчеркивает, что изделия на основе нагревания табака, которые многие компании продвигают на рынке в качестве альтернативы сигаретам, "по определению токсичны и содержат канцерогены", что требует применения к ним тех же мер регулирования, которые действуют в отношении остальной табачной продукции.

Организация предупреждает и о вреде, который наносит никотин в электронных сигаретах, не содержащих табака.

ВОЗ рекомендует строго регулировать их продажу и не рекламировать их в качестве средства отказа от курения по крайней мере до тех пор, пока в медицинском сообществе не сложится консенсус по поводу их эффективности в этом качестве.