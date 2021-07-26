Фонд гарантирования обратился в полицию и Минюст из-за компании-тезки

фото: пресс-служба ФГВФо

Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился к Нацполиции с просьбой изучить деятельность компании-тезки ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов" и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В ФГВФЛ подчеркивают, что не имеют никакого отношения к деятельности ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов" (зарегистрирована 25.03.2021, код ЕГРПОУ 44085785).

"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией Из открытых данных Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований известно, что ООО "ФК "Фонд гарантирования вкладов" к видам своей деятельности, кроме "строительство жилых и нежилых зданий", внесло в том числе и "другие виды денежного посредничества". "другие виды кредитования", "редоставление других финансовых услуг".

Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании", - заявили в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что ФГВФЛ направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий в отношении компании.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц оставляет за собой право обращения в суд.

Показательно, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков. Срок просрочки по договорам которых на момент продажи составлял около 10 лет", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда