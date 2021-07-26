Акции связанных со скейтбордингом японских компаний выросли после победы хозяев на Играх

фото: Olympics

Акции японских компаний, которые прямо или косвенно связаны со скейтбордингом, выросли на 12% после того, как скейтбордисты из этой страны завоевали золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Bloomberg.

Скейтбординг впервые вошел в олимпийскую программу на Играх в Токио.

В воскресенье в дисциплине "стрит" золото завоевал 22-летний японец Юто Хоригоме.

А в соревнованиях по стрит-скейтбордингу среди женщин победила 13-летняя японка Момиджи Нисия

Нисия опередила бразильянку Райсс Лил, которой также 13 лет, и 16-летнюю японку Накаяму Фуну.

Инвесторы считают, что это хорошая новость для дальнейшего потенциала развития этого вида спорта и связанных с ним компаний.

В частности, акции японской компании Morito, которая продает инвентарь для скейтбордистов, в понедельник выросли на 11,9%.

В то же время акции компании-владельца соцсети Mixi, чье подразделение спонсирует обладателя золота Хоригоме, продемонстрировали наибольший за 7 недель рост - 2,66%.

При этом, акции японской компании TSI Holdings, которой принадлежит онлайн-магазин скейтбордов, выросли на 3,2%.

Как пишет Bloomberg, также выросли акции японской компании-продавца замороженных морепродуктов Hohsui - в понедельник на пике акции выросли на 9,5%, а объем торговли ими на 4000% превышал средние дневные показатели последних трех месяцев.

При этом, Hohsui никак напрямую не связана со скейтбордингом, но здание компании с ее логотипом было хорошо видно на заднем фоне во время церемонии награждения победителей.

Напомним:

На первых в истории Олимпийских игр соревнованиях по стрит-скейтбордингу юная 13-летняя японка Момиджи Нисия завоевала золото, второй стала 13-летняя бразильянка, бронза также за Японией. Среди мужчин первенство также получил японец.

Экономическая правда