Каждый третий украинец без авто планирует его приобрести – исследование

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67% опрошенных украинцев имеют автомобиль или управляют не своим авто - не имеют авто 22% опрошенных, но среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел OLX Авто.

Опрос провели в июне среди более 10 тыс респондентов.

"67% опрошенных имеют автомобиль или управляют не своим авто. Еще 5% являются владельцами мотоциклов, а вот велосипедам, самокатам, моноколесам в качестве транспорта отдают предпочтение только 6% граждан. Подавляющее большинство владельцев авто - 69% - пользуются ими ежедневно, еще 22% - берут машину несколько раз в неделю. Тех, кто руководит только на выходных или несколько раз в месяц - только 7%.

61% владеют авто более 10 лет, а каждый пятый - менее 5 лет. Не имеют авто - 22% опрошенных. Но и среди них каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время, а каждый седьмой или берет авто в аренду, или же его возят пассажиром", - говорится в сообщении.

При этом, подавляющее большинство тех, кто или планирует покупать авто, предпочитает седаны на бензине с газовым оборудованием, а электрокары интересуют лишь 2,3% граждан.

В то же время бюджет, который среднестатистический украинец готов выложить за подержанный автомобиль, в большинстве случаев составляет от 5 тысяч долларов.

Согласно опросу OLX Авто, только 12% граждан покупают новые машины из автосалона и подавляющее большинство - 88% - выбирают б/у авто.

Из них:

украинский рынок - 57%

авто из Европы - 20%

авто из США - 9%

авто из Азии - 2%.

В то же время самыми востребованными среди водителей есть машины производства Германии - 46% автовладельцев предпочитают их, на втором месте авто из Японии - 21%, а замыкает тройку Франция - 8%.

Самые популярные марки: Volkswagen - 21%, Mercedes-Benz - 10%, BMW - 8%, ВАЗ - 8%, Renault - 7%.

"Выбирая автомобиль, украинцы предпочитают седаны - 29% опрошенных хотят именно этот формат кузова. На втором месте универсалы - 23%, а компактные хэтчбеки и массивные внедорожники набрали одинаковый процент популярности - по 11%. Замыкают пятерку многоместные минивэны - 10% .

Несмотря на планы правительства запретить ввоз и продажу автомобилей на ДВС, среди опрошенных, которые уже имеют или планируют покупать авто, все еще доминируют машины на бензине - 36%, дизеля предпочитают 25% опрошенных и немного больше с одновременной подачей газа и бензина - 27%. Электрокары и гибриды интересуют только 2,3% опрошенных", - добавили в OLX Авто.

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Экономическая правда