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Сломать "Дию" за миллион: Минцифры назвало дату нового багбаунти

Понедельник, 26 июля 2021, 14:43
 
фото минцифри

27 июля начнется второй этап багбаунти приложения "Дия", Министерство цифровой трансформации устраивает его при поддержке USAID.

Об этом Минцифры сообщило в Telegram.

"Это челлендж для "этических хакеров" со всего мира на поиск уязвимостей в нашем приложении", - пишут в ведомстве.

Участие открыто для всех независимо от опыта и квалификации. Призовой фонд составляет 1 млн гривен.

Напоминаем:

Это уже второй этап багбаунти - первый проводился в декабре прошлого года. Тогда в Минцифры говорили, что второй этап продлится дольше и позволит каждому специалисту по кибербезопасности попробовать свои силы в тестировании Дии на уязвимости.

Министерство цифровой трансформации планирует провести багбаунти для хакеров со всего мира, а за найденные уязвимости заплатит до миллиона гривен.

Экономическая правда

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"Дія" Минцифра

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