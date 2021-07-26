Сломать "Дию" за миллион: Минцифры назвало дату нового багбаунти
27 июля начнется второй этап багбаунти приложения "Дия", Министерство цифровой трансформации устраивает его при поддержке USAID.
Об этом Минцифры сообщило в Telegram.
"Это челлендж для "этических хакеров" со всего мира на поиск уязвимостей в нашем приложении", - пишут в ведомстве.
Участие открыто для всех независимо от опыта и квалификации. Призовой фонд составляет 1 млн гривен.
Напоминаем:
Это уже второй этап багбаунти - первый проводился в декабре прошлого года. Тогда в Минцифры говорили, что второй этап продлится дольше и позволит каждому специалисту по кибербезопасности попробовать свои силы в тестировании Дии на уязвимости.
Министерство цифровой трансформации планирует провести багбаунти для хакеров со всего мира, а за найденные уязвимости заплатит до миллиона гривен.
Экономическая правда
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