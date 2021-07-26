Киев закупит до 20 электробусов в рамках Киотского протокола

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Заместитель главы КГГА Александр Густелев заявил, что Киев закупит современные электробусы (17-20) в рамках Киотского протокола.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в столице в ближайшие два года.

Планируется, что этот транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад - Контрактовая площадь".

"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена ​​международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс".

Ожидается, что в зависимости от течения открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", - сказал Густелев.

Он добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы - важный шаг для столицы, который будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.

В КГГА напомнили, что столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробуса.

"Важно, что закупка электроавтобусов будет осуществляться в рамках Киотского протокола, то есть это безвозвратная помощь", - сказал заместитель главы КГГА.

Экономическая правда