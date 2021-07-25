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Украина и Италия договорились увеличить колличество разрешений для перевозчиков

Воскресенье, 25 июля 2021, 17:27
 

Украина и Италия договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1500. 

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Это даст возможность увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить наше торгово-экономическое партнерство", - добавил он. 

По его словам, Украина и Италия также подписали новое соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. "Такая договоренность сэкономит время и деньги для граждан обеих стран при обмене водительских документов на внутренний образец другой стороны соглашения", - резюмировал он.

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Экономическая правда
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