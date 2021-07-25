Украина и Италия договорились увеличить колличество разрешений для перевозчиков

Украина и Италия договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1500.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это даст возможность увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить наше торгово-экономическое партнерство", - добавил он.

По его словам, Украина и Италия также подписали новое соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. "Такая договоренность сэкономит время и деньги для граждан обеих стран при обмене водительских документов на внутренний образец другой стороны соглашения", - резюмировал он.