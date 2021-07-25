Украина и Италия договорились увеличить колличество разрешений для перевозчиков
Воскресенье, 25 июля 2021, 17:27
Украина и Италия договорились увеличить количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1500.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это даст возможность увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить наше торгово-экономическое партнерство", - добавил он.
По его словам, Украина и Италия также подписали новое соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. "Такая договоренность сэкономит время и деньги для граждан обеих стран при обмене водительских документов на внутренний образец другой стороны соглашения", - резюмировал он.
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