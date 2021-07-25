Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США

Китай ввел санкции против нескольких частных лиц и организаций США в ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге.

Об этом сообщает BBC News.

В сообщении указывается, что санкции наложили на бывшего министра торговли США Вильбура Росса, председателя Комиссии по обзору вопросов экономики и безопасности в отношениях США и Китая (USCC), Кэролину Бартоломью из неправительственной организации Демократический совет Гонконга и Софи Ричардсон, руководителю китайского направления правозащитной организации Human Rights Watch.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что санкции США плохо сказываются на бизнес-среде Гонконга и нарушают международное право и базовые нормы в международных отношениях.

Контрсанкции ввели за считанные дни до запланированного визита в Китай заместителя госсекретаря Венди Шерман. Ее визит будет визитом самого высокого уровня со времени начала работы администрации Байдена.

Напоминаем:

22 марта Великобритания и Соединенные Штаты ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.

Госсекретарь США Энтони Блинкин ввел санкции против двух должностных лиц КНР в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне.





