СМИ: В WhatsApp появилась функция совместимости с несколькими устройствами одновременно

Люди могут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне.

Об этом сообщает портал 9TO5Mac.

Нововведения уже есть в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Но подключить к учетной записи можно только один телефонное устройство.Кроме того, если не использовать подключенное устройство более двух недель, гаджеты, которые с ним повязкам связанные, будут отключены автоматически.

Когда эта функция будет доступна для всех пользователей, люди смогут использовать WhatsApp на Mac, даже если ваш iPhone не включен или не подключены к Интернету.

Издание пишет, что благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи смогут использовать WhatsApp Web и мобильную версию приложения без подключения к Интернету или основного телефона пользователя.