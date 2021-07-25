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СМИ: В WhatsApp появилась функция совместимости с несколькими устройствами одновременно

Воскресенье, 25 июля 2021, 13:01
 

Люди могут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне. 

Об этом сообщает портал 9TO5Mac.

Нововведения уже есть в бета-версии WhatsApp для iOS и Android. 

Но подключить к учетной записи можно только один телефонное устройство.Кроме того, если не использовать подключенное устройство более двух недель, гаджеты, которые с ним повязкам связанные, будут отключены автоматически. 

Когда эта функция будет доступна для всех пользователей, люди смогут использовать WhatsApp на Mac, даже если ваш iPhone не включен или не подключены к Интернету. 

Издание пишет, что благодаря совместимости с несколькими устройствами пользователи смогут использовать WhatsApp Web и мобильную версию приложения без подключения к Интернету или основного телефона пользователя.

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