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Упрощение присоединения к газосетям и страховании сельхозпродукции: новые законы вступили в силу

Суббота, 24 июля 2021, 18:00

Об этом свидетельствует публикация документов в  официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Закон об упрощении присоединения к газовым сетям (1590-ІХ) предполагает:

  • внести изменения в Закон "О рынке природного газа", который отменяет обязательное разделение присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение и нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению
  • внести изменения  в Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", благодаря которому вводится инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи. Так, речь идет о создании Информационной базы данных потребления природного газа.

Закон о упрощении COVID-закупок (1599-ІХ) предполагает :

  • внетендерная процедура будет оставлена только для закупки лекарственных средств, вакцин, иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным COVID-19 и медицинских изделий для вакцинации от COVID-19, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.

Закон о страховании сельхозпродукции с господдержкой (1601-ІХ) предусматривает:

  • увеличение ставки налога на доход по договорам страхования сельхозпродукции на 0,5 процентного пункта с целью последующего направления этих средств на поддержку агрострахования.
  • определение механизма предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь
  • определение объектов страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.
  • Размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей установлен на уровне до 60%

Напоминаем: 

Владимир Зеленский 22 июля подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе" 1590-ІХ, который Верховная Рада приняла 30 июня.

22 июля Зеленский подписал закон про агрострахование. 

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс и регулирует отношения, связанные со страхованием сельхозпродукции с государственной поддержкой





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