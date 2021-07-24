Цены на олово достигли рекордных показателей
Цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Стоимость олова с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) на этой неделе поднялась почти до $34 тысяч за тонну, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2011 году - $33 265 за тонну. С начала июля олово подорожало на 9%, с начала этого года - почти на 70%.
Припои на основе олова используются при монтаже интегральных схем и соединений. Таким образом, спрос на металл резко вырос вместе со спросом на потребительскую электронику в период пандемии коронавируса, отмечает WSJ.
Напоминаем:
Ключевыми производителями олова являются Индонезия, Малайзия, Мьянма и Руанда.
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