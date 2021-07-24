Исследование: за полгода увеличился украинский экспорт нефтепродуктов в 1,8 раза

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июне 2021 г. увеличился в 1,8 раза — до 203 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (115 тыс. т).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По данным группы, в январе-июне на внешние рынки было отправлено 126,1 тыс. т мазута. Из этого объема 114,7 тыс. т пришлось на ресурс Кременчугского НПЗ и 11,4 тыс. т — на поставки государственной "Укргаздобычи".

Отмечается, что при этом по итогу июня на внешние рынки было отправлено 34,5 тыс. т, что в три раза больше показателя июня-2020.

Напомним:

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в 2020 г. сократился на 36,6%, до 291,6 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (459,9 тыс. т).