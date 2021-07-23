Облэнерго Григоришина искусственно завышают тарифы – регулятор

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Облэнерго, связанные с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, с помощью решений судов искусственно увеличивают размер прогнозируемых технологических расходов электроэнергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

22 июня Седьмой апелляционный административный суд г. Винница по итогам рассмотрения жалобы регулятора оставил без изменений решение Винницкого окружного админсуда от 12 октября 2020 года, которым было отменено постановление НКРЭКУ об определении размера прогнозируемых технологических расходов электроэнергии на 2020 год для "Винницаоблэнерго".

"Фактически суд обязал Комиссию увеличить объем этих расходов в структуре тарифа на сумму около 50 млн грн, что в конечном итоге должно быть дополнительно оплачено потребителями Винницкой области", – подчеркивается в сообщении.

В НКРЭКУ отмечают, что кроме "Винницаоблэнерго" к подобным попыткам пересчитать тарифы на распределение электроэнергии с помощью решений судов прибегали и другие предприятия группы "Энергетический стандарт".

Так, 26 ноября 2020 года Луганский окружной админсуд (г. Северодонецк) удовлетворил иск "Луганского энергетического объединения" к регулятору по аналогичному делу, а 16 марта 2021 года Первый апелляционный административный суд (г. Краматорск) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.

Кроме того, 10 декабря 2020 года Сумской окружной админсуд удовлетворил аналогичный иск "Сумыоблэнерго" к регулятору, а 30 марта Второй апелляционный административный суд (г. Харьков) оставил судебное решение первой инстанции без изменений.

"НКРЭКУ отмечает, что судами неверно установлены обстоятельства по упомянутым делам, неправильно исследованы и оценены доказательства, нарушены нормы материального и процессуального права, а резолютивные части решений этих судов идентичны, с одинаковыми ошибками, и у нас нет сомнения, что Верховный Суд их отменит", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, регулятор считает, что органы судебной власти нарушают нормы Конституции, вмешиваясь в исключительную компетенцию НКРЭКУ, предусмотренную законом о регуляторе, и берут на себя полномочия по установлению тарифов на услуги по распределению электрической энергии.

"Создаются опасные для отрасли прецеденты, когда операторы системы распределения электроэнергии через суды добиваются увеличения тарифов на распределение, что позволит им получать сверхприбыли за счет потребителей целых областей Украины", – указывает НКРЭКУ.

Напоминаем:

"Винницаоблэнерго" входит в "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, компании бизнесмена принадлежит около 75% акций.

Еще 25% акций компании принадлежит инвесткомпании ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

В госреестре конечным бенефициаром "Винницаоблэнерго" числится болгарин Максим Марков.

Лондонский арбитраж ранее признал, что на Маркова оформлены активы, реальным владельцем которых является Григоришин.

Экономическая правда