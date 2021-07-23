Глава оператора "трубы": Основная борьба по "Северному потоку–2" еще впереди

Сергей Макогон facebook

Официальная договоренность США и Германии о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2" - это лишь первый раунд в борьбе, которую Украина будет вести и в дальнейшем.

Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью Forbes.

"Мы должны приумножить наши усилия и искать новых союзников, новые подходы и бороться дальше. Даже если сейчас "Северный поток" запустится на полную мощность, то ограничения на использование OPAL приведут к тому, что "Северный поток" сможет использоваться только на 70-75% своей мощности. Пока эта декларация - это только первый раунд. Основная борьба у нас еще впереди", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день Оператор ГТС получает 80% доходов от предоставления услуг транзита, речь идет о 1,3 млрд долл. в год. Значительная часть этих денег идет на эксплуатацию системы, это около 1 млрд долл. И в случае прекращения транзита компании придется оптимизировать систему, ведь она самостоятельно не сможет ее профинансировать.

Это, по мнению Макогона, приведет к необратимым изменениям.

"Европейцы в таком случае будут находится в полной зависимости от "Газпрома", который будет поставлять газ в Европу по двум турецких и по двум северным потокам. "Газпром" таким образом получит 80% транзитных мощностей в Европу. Последствия европейцы могут видеть уже сейчас, когда цена на газ выросла до пика за последние 13 лет. Повторюсь: "Газпром" может использовать нашу систему, но не делает этого и тем стимулирует дальнейший рост цены на газ в Европе", - отметил глава ОГТСУ.

По его мнению, "Северный поток-2" создает только иллюзию поставки альтернативного газа.

"Это один и тот же газ... Если бы европейцы были заинтересованы в диверсификации источников газа, то нужно было бы снять монополию "Газпрома" на экспорт газа по трубопроводам", - добавил Макогон.

Напоминаем:

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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Экономическая правда