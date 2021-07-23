Instagram запустил функцию перевода текста в сторис
Пятница, 23 июля 2021, 14:10
Соцсеть Instagram запустила функцию автоматического перевода текста в историях (Stories).
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что во время просмотра сториз теперь предлагают перевод с иностранного языка с помощью функции "Посмотреть перевод" в левом верхнем углу.
Новая функция поддерживает более 90 языков, однако пока доступна только для пользователей приложения на iOS.
Напомним:
Instagram объявил о запуске новой функции - Live Rooms, позволяющей проводить прямые эфиры группой до 4 человек.
Экономическая правда
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