Twitter отчитывается о самом быстром росте доходов с 2014 года
Twitter продемонстрировал самый быстрый рост доходов с 2014 года - выручка компании выросла на 74% в годовом измерении в отчетном квартале.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо компании своим акционерам.
В компании заявили, что выручка выросла на 74% в годовом измерении в этом квартале - это связывают с "значительным увеличением спроса со стороны рекламодателей".
При этом, Twitter показал прибыль в 65,6 млн долларов. Выручка составила 1,19 млрд долл против 1,7 млрд долл, как ожидали аналитики, опрошенные Refinitiv.
Прибыль на акцию - 20 центов на 7 центов, как ожидали аналитики, опрошенные Refinitiv.
Акции Twitter выросли на 9% в ходе торгов в четверг после того, как компания объявила о прибыли за второй квартал, который оказался выше, чем ожидали аналитики. Акции Twitter выросли примерно на 29% с начала 2021 года.
Напомним:
Гендиректор Twitter Джек Дорси заявил, что биткоин станет "большой частью" будущего компании - он видит возможности интегрировать криптовалюту в существующие продукты и услуги соцсети.
Экономическая правда
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