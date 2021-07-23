Украина будет настаивать на санкциях против оператора Северного потока-2, имеет поддержку в Конгрессе

Юрий Витренко фото эп

Украина будет настаивать на введении санкций против оператора "Северного потока-2", без его сертификации компании не бронировать мощности газопровода - в "Нафтогазе" говорят о поддержке Украины американским Конгрессом.

Об этом заявил председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Вашингтоне 22 июля.

Он отметил, что те проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной по, прежде всего, безопасности, остаются пока без ответа в заявлении США и Германии. Поэтому Украина продолжает объяснять, что пока Россия использует газ как геополитическую оружие - американские санкции без исключений должны быть применены, говорит Витренко.

В частности, санкции в отношении Nord Stream AG и других ключевых участников этого проекта. Витренко напомнил, что вопрос угроз, которые создает запуск Северного потока-2, будет обсуждаться в ходе визита президента Владимира Зеленского в США в конце августа.

"Визит президента Украины господина Зеленского в США 30 августа, это предложенная американской стороной дата - мы надеемся и рассчитываем на то, что эта встреча будет очень плодотворной. У президента будет прекрасная возможность объяснить американскому коллеге, какие угрозы несет Северный поток-2 ", - сказал Витренко.

Для того, чтобы этот газопровод заработал, объясняет он, должен быть сертифицированный по европейским правилам оператор. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ через газопровод.

Если оператор газопровода будет под санкциями - а 100% Nord Stream AG принадлежит Газпрому, "вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитической оружием в руках России".

В случае наложения санкций на этого оператора европейские компании не будут бронировать мощности газопровода и не получать газ через него. По словам Витренко, последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди американских сенаторов и конгрессменов.

"Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта. Именно поэтому мы считаем этот визит очень удачным", - подытожил Витренко.

Напоминаем:

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

Экономическая правда