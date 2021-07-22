Фискалы изъяли "теневых" сигарет на 250 миллионов

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Государственная фискальная служба попала около 4,4 млн пачек сигарет без надлежащей документации стоимостью более 246 млн грн, с начала года изъяли почти 18 млн контрабандных пачек.

Об этом сообщает ДФС в Facebook.

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ДФС провели санкционированные обыски складских и офисных помещений одного из субъектов предпринимательской деятельности, занимается оптовой торговлей табачных изделий.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято более 276 наименований табачных изделий известных марок в количестве почти 4,4 млн пачек на общую ориентировочную сумму более 246 млн гривень. Они не имеют документального подтверждения происхождения и качества.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности. Досудебное расследование продолжается.

Напоминаем:

13 июля парламент принял за основу президентский законопроект о криминализации контрабанды.

Им предлагается ввести уголовную ответственность за всю товарную контрабанду, но выделить в отдельную статью контрабанду подакцизных товаров, причем предусмотреть ее более высокую ответственность. Также проект закона предлагает ввести уголовную ответственность и за недостоверное декларирование товаров.

В Офисе генпрокурора потери государственного бюджета из-за уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей через контрабандные потоки вычисляют в 45 млрд грн в год, а президент назвал сумму убытков государства из-за контрабанды в 300 млрд грн.

Экономическая правда