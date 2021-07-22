Гривня укрепилась на закрытии межбанка
22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;
Евро - 32,07 - 32,09 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 - 27,27 гривни. Евро покупают по 31,86 гривни, продают по 32,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,20 гривни, евро - 31,97 - 32,07 гривни.
Напоминаем:
22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 22 июля на уровне 27,24 гривни.
Экономическая правда
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