Гривня укрепилась на закрытии межбанка

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22 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;

Евро - 32,07 - 32,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 - 27,27 гривни. Евро покупают по 31,86 гривни, продают по 32,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,20 гривни, евро - 31,97 - 32,07 гривни.

Напоминаем:

22 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 22 июля на уровне 27,24 гривни.

Экономическая правда