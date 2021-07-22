Витренко: Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины

Юрий Витренко фото: ЭП

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории РФ.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Честно говоря, не верится что, например, если будет полномасштабная война в Украине и все будут понимать что это делает Кремль, то Германия сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа", - считает Витренко.

"Мы должны быть реалистами, понимать эти риски наперед и не допускать, чтобы было поздно - и все будут разводить руками и выражать глубокую обеспокоенность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России.

Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", - ответил Витренко на вопрос о заверениях в сохранении транзита российского газа через Украину.

"Можно ли верить, если кто-то пообещает за Россию? Нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает. Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: "Мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас", - резюмировал он.

Напомним:

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в среду, что на этом этапе реализации проекта "Северный поток-2" нет возможности остановить его завершение.