Витренко: Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории РФ.
Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
"Честно говоря, не верится что, например, если будет полномасштабная война в Украине и все будут понимать что это делает Кремль, то Германия сможет наложить действенные санкции на экспорт газа в Германию, потому что это будет означать, что немецкий потребитель зимой останется без тепла и газа", - считает Витренко.
"Мы должны быть реалистами, понимать эти риски наперед и не допускать, чтобы было поздно - и все будут разводить руками и выражать глубокую обеспокоенность, как это уже было с оккупацией Крыма и частей Донецкой и Луганской областей", - добавил он.
"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории России.
Теоретически это могла бы гарантировать Россия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий, потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер 2 для нас не является чем-то привлекательным", - ответил Витренко на вопрос о заверениях в сохранении транзита российского газа через Украину.
"Можно ли верить, если кто-то пообещает за Россию? Нельзя верить даже тому, что Россия сама пообещает. Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: "Мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас", - резюмировал он.
Напомним:
21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.
Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.
Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в среду, что на этом этапе реализации проекта "Северный поток-2" нет возможности остановить его завершение.
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